في جريمة قتل بشعة، أقدم أحد أبناء عمومة شقيقين يمنيين على قتلهما في مدينة جدة السعودية.

وبحسب موقع “المشهد اليمني”، فإن محمد علي الشبيلي السوادي وشقيقه عبدالعزيز، من أبناء مديرية السوادية محافظة البيضاء، قتلا معا في جدة يوم الخميس الماضي، بعد خلاف عائلي حصل بينهما وبين أحد أبناء عمهما يدعى عادل محمد السوادي.

وأدى الخلاف إلى قيام عادل بإطلاق النار على الشقيقين بسلاح فردي كان بحوزته، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وبعد ارتكاب الجريمة، سلم عادل نفسه للجهات الأمنية السعودية.

وقالت مصادر إن حادثة القتل كانت بسبب خلافات عائلية، وأن الشقيقين كانا مقيمين ويعملان في المملكة منذ فترة طويلة.

وأضافت المصادر أن جثتي الشقيقين تم دفنها في جدة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة فضية اللون تلاحق أخرى بيضاء اللون، ويترجل منها عادل ويقوم بإطلاق النار على الشقيقين ومن ثم يفر من موقع الجريمة، فيما سيارة المجني عليهما بقيت في مكانها وأبوابها مفتوحة.

كانت هذه تفاصيل خبر أطلق النار عليهما.. مقتل شقيقين يمنيين في جدة على يد ابن عمهما والكشف عن سبب الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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