انت الان تتابع أمطار مكة المكرمة.. تنبيهات تتواصل وهذه هي المواقع المتأثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 9:49 صباحاً

نوّهت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن المركز الوطني للأرصاد أصدر "الإنذار الأصفر" يفيد بهطول أمطار خفيفة على "الطائف وأضم وميسان والقنفذة". وأشار مركز الأرصاد إلى أن بداية الحالة في الساعة 12:00 ونهاية الحالة في الساعة 21:00. كما أصدر المركز "الإنذار البرتقالي" بخصوص هطول أمطار متوسطة على "العرضيات". وأوضح "الأرصاد" أن بداية الحالة في الساعة 13:00 ونهاية الحالة في الساعة 21:00. ونبّه المركز الوطني الطائف لحالة ماطرة تستمر أيضاً حتى التاسعة من مساء اليوم موضحاً أنها حالة أمطار خفيفة مع رياح نشطة.

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