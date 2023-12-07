تراند اليوم : شاهد.. لص ملثم يسطو على مطعم بنيويورك ويطلق النار على زبون قبل المغادرة

ترجمة حصرية : أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على زبون في وجهه أثناء عملية سطو في وقت متأخر من الليل على مطعم للمأكولات البحرية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبحسب موقع WABC فإن الزبون 37 عامًا، كان يتناول الطعام قبل الساعة الثانية صباحًا يوم الأربعاء عندما وقع إطلاق النار.

وأبان الفيديو أن المشتبه به كان على بعد لحظات فقط من الخروج من المتجر بحقيبة مليئة بالنقود والهواتف المحمولة عندما قرر إطلاق النار على الزبون.

وقام اللص الذي يرتدي قناعًا أسود وملابس سوداء ويمسك بمسدس بالاستيلاء على ممتلكات الزبون وهاتفه وأمواله بينما كان يأكل،وعندما كان يركض خارجًا من الباب، استدار وأطلق رصاصة، فأصاب الزبون.

وشوهد في الفيديو أمينة الصندوق تقوم بملء كيس بلاستيكي بالنقود من المطعم وهاتفها عندما طلب منها اللص ذلك ثم اختفت خلف المنضدة، وتم نقل الشخص إلى المستشفى في حالة حرجة.