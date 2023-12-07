تراند اليوم : شاهد .. أنثى فيل تتفاجأ بقطيع من اللبوات أثناء خروجها مع صغيريها التوأم واصطياد أحدهما أمام عينها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة هجوم قطيع من اللبوات على أنثى فيل وصغيريها التوأم في بوتسوانا في أفريقيا الجنوبية.

وأظهر الفيديو أنثى الفيل تحتضن طفليها التي خرجت بحثا عن ماء من أجلهما وأثناء ذلك داهمتها اللبوات .

وحاول الفيل الأم الدفاع عن صغيريها ومنع وصول اللبوات إليهما لكن المحاولة باءت بالفشل حيث كان من الصعب حماية صغيرين في آن واحد ونجحت إحدى اللبوات في أخذ أحد الفيلين الصغيرين.

ولم يتمكن مصور الفيديو من مواصلة التصوير حزنا على ما حل بالفيل الأم وصغيرها.