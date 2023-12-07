السعودية | نائب وزير النقل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله– بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 ـ 1446 هـ.

وأكّد معاليه أنّ المملكة تُثبت مجددًا قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وهو ما أسهم في الاستدامة والاستقرار للميزانية العامة للدولة، مبينًا أنّ المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تحولات متسارعة في الاقتصاد الوطني، وإصلاحات شاملة لقطاعات الدولة؛ لتواكب بذلك الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

ونوّه الرميح أنّ الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة أسهم بشكل فاعل من خلال الارتقاء بجودة قطاعات النقل و الخدمات اللوجستية، بما يعزز تحسين جودة الحياة في مدن المملكة، مؤكدًا أنّ القطاع سيواصل إسهاماته في مسيرة النهضة والتنمية، من أجل مزيد من الرخاء وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.