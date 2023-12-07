السعودية | خمسة برامج أكاديمية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحصل على الاعتماد البرامجي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

الخليج 365 - متابعات

حصلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج على خمسة اعتمادات أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، وذلك لبرامجها الدراسية في تخصصات الطب والجراحة، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والأحياء، وهندسة الأمن السيبراني، وذلك بعد تحقيق كافة المتطلبات ومعايير الجودة.

وحصل برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في الجامعة على الاعتماد البرامجي الكامل حتى نوفمبر 2028م، وهو إنجاز يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم طبي عالي الجودة يلبي متطلبات سوق العمل.

كما حصلت ثلاثة برامج بكالوريوس هي: علوم الحاسب، وإدارة أعمال، والأحياء في الجامعة على الاعتماد البرامجي المشروط حتى نوفمبر 2025م، ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لجهود الجامعة في تطوير هذه البرامج وتحسين جودتها.

فيما حصل برنامج ماجستير الهندسة في الأمن السيبراني بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على الاعتماد البرامجي المشروط حتى نوفمبر 2025م، ويعكس هذا الاعتماد تميز البرنامج والتزامه بتقديم تعليم متميز في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الجامعة المستمرة في تحسين جودة برامجها التعليمية والارتقاء بمستوى البرامج الدراسية وتحقيق المعايير الدولية للاعتماد الأكاديمي، حيث خضعت جميع البرامج للتقييم الشامل من قبل الخبراء.

يذكر أن الاعتماد الأكاديمي من أهم المعايير التي تُحدد جودة البرامج الدراسية، ويمنحه المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج التي تلبي متطلبات الجودة والمعايير الوطنية والدولية.