بيضة مسلوقة وكوب شاي ينقذ حياتك من مرض قاتل لا يرحم؟

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عدن - ياسمين التهامي -

الأكلات هي المُتحكم الأهم في رفع أو خفض ضغط الدم، لهذا السبب سرعان ما يتناول المرضى بعض أنواع الأطعمة لرفع ضغط الدم المنخفض.

من بين أهم وأفضل الأكلات التي يجب تناولها عند انخفاض الضغط ما يلي:

تناول الماء والسوائل بكثرة، حيث تساعد السوائل في القضاء على الجفاف، وبالتالي ضبط مستوى ضغط الدم.

تناول كمية مناسبة من المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكافيين.

الأطعمة الغذائيّة المالحة، خاصةً وأن الملح يحتوي على العديد من العناصر التي تساعد في ضبط توازن الجسم.

تناول الأطعمة الغذائيّة التي تحتوي على نسبة من فيتامين ب 12، حيث تساعد في القضاء على فقر الدم، وكذلك ضبط مستوى الضغط.

الاهتمام بالأطعمة الغذائيّة التي تحتوي على كمية كافية من حمض الفوليك، وتُعد الخضروات الورقيّة والبقوليات من أفضل تلك الأطعمة.

تناول مشروب العرقسوس، كونه يحتوي على العديد من العناصر التي تساعد في التخلّص من أعراض ضغط الدم المنخفض.

يعد تناول البيض، واللحوم، ومنتجات الألبان أفضل العناصر الغذائيّة، حيث تضم نسبة عالية من فيتامين بـ12 لضبط توازن الجسم.

تناول المكسرات، والخضروات الورقية والفواكه خاصةً الغنية بحمض الفوليك الطبيعي، والذي يقوم بدور رائع في علاج انخفاض ضغط الدم الحاد.

تناول كوب من القهوة أو الشاي، وغيرها من المشروبات الغنيّة التي تحتوي على الكافيين، لضبط توازن ضغط الدم في الجسم.

حيث يمكنك تناول وجبات صغيرة من تلك الأطعمة الغذائيّة على مدار اليوم، وذلك للوقاية من أعراض ضغط الدم المنخفض، أو الاستعانة ببعض الأطعمة المالحة.