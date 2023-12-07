شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تكرم الفائزين بجائزة التطوع الصحي في دورتها الخامسة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرّمت وزارة الصحة برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الفائزين بجائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي في دورتها الخامسة 2023م بمدينة الرياض.

ويأتي ذلك التكريم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع .

وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيز ثقافـة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، ليثمر هذا الدعم عن مشاركة أكثر من 300 ألف متطوع في منصة التطوع الصحي، حيث ساهم المتطوعون في خدمة مجتمعهم من خلال 32 ألف فرصة تطوعية، قدموا عبرها أكثر من 28 مليون ساعة تطوعية.

وتأتي أهمية الجائزة لتعبر عن تقدير الوزارة ودعمها لتعزيز جودة الأعمال التطوعية في القطاع الصحي، لتكون تجربة المملكة في مجال التطوع الصحي نموذجاً يُحتذى به ، و استمرارًا لمبادرات الوزارة في تكريم الجهود الإبداعية والنوعية في العمل التطوعي الصحي.