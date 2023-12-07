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وزارة الصحة تكرم الفائزين بجائزة التطوع الصحي في دورتها الخامسة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - كرّمت وزارة الصحة برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الفائزين بجائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي في دورتها الخامسة 2023م بمدينة الرياض.

ويأتي ذلك التكريم للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع .

وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيز ثقافـة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، ليثمر هذا الدعم عن مشاركة أكثر من 300 ألف متطوع في منصة التطوع الصحي، حيث ساهم المتطوعون في خدمة مجتمعهم من خلال 32 ألف فرصة تطوعية، قدموا عبرها أكثر من 28 مليون ساعة تطوعية.

وتأتي أهمية الجائزة لتعبر عن تقدير الوزارة ودعمها لتعزيز جودة الأعمال التطوعية في القطاع الصحي، لتكون تجربة المملكة في مجال التطوع الصحي نموذجاً يُحتذى به ، و استمرارًا لمبادرات الوزارة في تكريم الجهود الإبداعية والنوعية في العمل التطوعي الصحي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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