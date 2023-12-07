شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن أي منظومة ليس لديها جهاز لديه القدرة على إدارة كفاءة الإنفاق لن تكون ناجحة.

وقال يوسف البنيان، أن “سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية ومخرجاتنا تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل”.

وأشار إلى أننا عندما ننظر إلى الإنفاق على منظومة التعليم فهو يصل إلى 2 مليار، وهو دليل على اهتمام الدولة بالتعليم والمعلمين ومنسوبيه، مضيفًا أن وزارة التعليم أصبحت مشرع ومنظم.