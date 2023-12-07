شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: قمنا بتدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، إن المواطنين لن يحتاجوا للسفر إلى الخارج للعلاج، لافتًا أنه سيتم تقديم العلاج بين أفراد عوائلهم في أحضان الوطن.

وقال الجلاجل في جلسة حوارية بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” ضمن ملتقى ميزانية 2024 ” :” قمنا بتدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكة وجهزنا 1.2 ألف سرير وزدنا الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنين”

وأشاف:” 66% من المواطنين لا يحتاجون اليوم الخروج من مناطقهم للعلاج، لأنه تم توطين الخدمات الصحية فيها.”