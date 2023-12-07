انت الان تتابع قبل السفر للكويت.. رسميًا: ممنوع جلب عقار "NightCalm" من الخارج دون وصفة طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 11:36 صباحاً

قالت النيابة العامة بالكويت، إن جلب عقار (Night Calm) من الخارج دون وصفة طبية مصدقة من دولة الكويت معاقب عليه قانوناً. وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت النيابة العامة بالكويت، إن عقار Night Calm أحد الأسماء التجارية لمادة (زوبيكلون- Zopiclone )، مدرج بالجدول رقم (4) بقانون مكافحة المؤثرات العقلية "المخدرات" رقم (48) لسنة 1987 بناءً على قرار وزير الصحة. وأضافت أن جلب عقار (Night Calm) من الخارج دون وصفة طبية مصدقة من دولة الكويت معاقب عليه قانوناً. وشددت على أنه لا يجوز تسليم الوصفات الطبية الخاصة بعقار (Night Calm) للغير لصرفها أو جلبها من الخارج.

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