تراند اليوم : "الوعد الميزان يا حميدان"…شاهد: يوشا السياري تكشف عن 5 خطوات بسيطة لتنحيف الجسم خلال 3 أشهر بدون دايت

صحيفة الخليج 365: كشفت مشهورة سناب شات يوشا السياري عن 5 خطوات تساعد على تنحيف الجسم خلال 3 أشهر فقط بدون دايت.

وقالت خلال مقطع فيديو: "وصلت إلى 100 ونزلت إلى 60 بخطوات بسيطة بدون حمية أو دايت، مجرد خطوات بسيطة، والوعد الميزان يا حميدان".

وتابعت: " تناول خبز الشعير ، إذا تناولت آخر وجبة الساعة 12 ليلا تكون الوجبة التالية الساعة الرابعة عصرا، تناول لتر ونصف على الأقل من المياه طوال اليوم ويضاف للمياه ملعقة خل أو ملعقتين، وإضافة خل التفاح للمياه".

وأضافت: "اشرب كل شيء لونه أخضر، مثل الجرجير ، والكسبرة، والبقدونس، واشرب كل شيء ساخن بدون سعرات مثل الشاي الأخضر والكركم والبابونج واليانسون، وتوقف عن تناول مشروبات الحليب".