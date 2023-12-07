تراند اليوم : بالفيديو .. وزير المالية يكشف تفاصيل جديدة بشأن إعفاء الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية من الضريبة

صحيفة الخليج 365: كشف وزير المالية محمد الجدعان تفاصيل جديدة عن قرار منح إعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية لمدة 30 سنة.

وقال وزير المالية في لقاء مع قناة العربية: سيكون الإعفاء عن ضريبة الـ 20 بالمئة والسبب أنهم لن يقوموا بأعمال منتجة في المملكة بل أعمال إدارة وتوجيه لشركاتهم التابعة، والشركة المنتجة لهم في المملكة ستخضع للضريبة ، وما سيعفى من الضريبة هو المكتب الإقليمي وأعماله في التوجيه والإدارة حيث سيعفى من ضريبة الدخل والاستقطاع على مدفوعاته خارج المملكة.

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر % لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".