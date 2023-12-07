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تراند اليوم : "حضرتك أخ ولا أخت"…شاهد: شاب يكشف أكثر مواقف التنمر التي تعرض لها من قبل زملائه بسبب نعومة صوته

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صحيفة الخليج 365: كشف شاب عن معاناته من التنمر عليه بسبب صوته الذي يشبه صوت الإناث.

وقال الشاب أنه يسمع زملائه يقولون :"شوف شلون صوته هذا صوته مثل البنات".

وتابع: وفي إحدى المرات في بداية السنة كنا في حصة جغرافيا فجأة بيقوم طالب يقول للمدرسة بس خلي ماجد يقوم يقول لك مرحبا ، أنا اتصدمت إنه شو إجه بباله لحتى يحكي هذا الحكي وقتها انهرت وبكيت كتير وقتها.

وأضاف: من وقتها صار عندي عقدة ومن فترة شهرين صار معي موقف كنت ماشي أنا ورفيقي عم ندردش بيوقف شاب قدامي وبيقول لي حضرتك أخ ولا أخت فاطلعت هيك مصدوم من حكيه.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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