تراند اليوم : "حضرتك أخ ولا أخت"…شاهد: شاب يكشف أكثر مواقف التنمر التي تعرض لها من قبل زملائه بسبب نعومة صوته

صحيفة الخليج 365: كشف شاب عن معاناته من التنمر عليه بسبب صوته الذي يشبه صوت الإناث.

وقال الشاب أنه يسمع زملائه يقولون :"شوف شلون صوته هذا صوته مثل البنات".

وتابع: وفي إحدى المرات في بداية السنة كنا في حصة جغرافيا فجأة بيقوم طالب يقول للمدرسة بس خلي ماجد يقوم يقول لك مرحبا ، أنا اتصدمت إنه شو إجه بباله لحتى يحكي هذا الحكي وقتها انهرت وبكيت كتير وقتها.

وأضاف: من وقتها صار عندي عقدة ومن فترة شهرين صار معي موقف كنت ماشي أنا ورفيقي عم ندردش بيوقف شاب قدامي وبيقول لي حضرتك أخ ولا أخت فاطلعت هيك مصدوم من حكيه.