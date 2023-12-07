شكرا لقرائتكم وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% حالياً.

بيئة خصبة وممكنة

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال جلسة بعنوان “مالية مستدامة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، بمشاركة عدد من الوزراء، أن رؤية السعودية 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة, وأصبح فيها التنوع الاقتصادي أمراً حتمياً.

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القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

وتابع فيصل الإبراهيم: “نهدف لأن يصبح القطاع الخاص محركاً للنشاط الاقتصادي، نحن في منتصف رحلة التحول وتحقيق مستهدفات 2030”.

ولفت وزير الاقتصاد، إلى أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض ومشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفاتنا من 30% في 2030 إلى 36%.