شكرا لقرائتكم وزير التعليم: نستهدف أن يكون المواطن السعودي منافساً عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن ميزانية المملكة 2024 تستهدف الارتقاء بالمواطن السعودي لينافس في كافة القطاعات.

وقال وزير التعليم في جلسة بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024: “لدينا برنامج تنمية القدرات البشرية”.

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وأضاف وزير التعليم أن من أهم الأهداف يكون متابعات الخليج 365 منافساً عالمياً، وتصبح مخرجات التعليم متماشية مع متطلبات سوق العمل.

وتابع وزير التعليم أن “سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية ومخرجاتنا تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل”.

وأضاف “دورنا الاهتمام بالمعلم فالمناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا”.