شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الملصقات ومخلفات البناء شرط شهادة المباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت أمانة المنطقة الشرقية على ضرورة إزالة الملصقات الإعلانية ومخلفات البناء في المنطقة، وذلك شرطًا للحصول على شهادة امتثال المباني.

وذكرت الأمانة أن من ضمن مخالفات اشتراطات شهادة امتثال المباني أيضًا، ترك مخلفات ومواد البناء على رصيف المبنى، داعية إلى سرعة إزالة هذه المخالفات لإصدار الشهادة.

وأوضحت أن اشتراطات شهادة امتثال المباني تنص على تجنب التشوه البصري للمبنى من حيث عدم وجود ”أشاير حديد أو شينكو“ على سور الارتداد أو السطح، وعدم وجود التمديدات الكهربائية والصحية والميكانيكية بشكل ظاهر بالواجهة الأمامية.

تلف واجهات المباني

كما أكدت على عدم وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني أو صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات.

وأشارت الى أهمية تعاون أصحاب المباني مع البلدية لإزالة هذه المخالفات، وذلك حفاظًا على المظهر العام للمحافظة وسلامة البيئة.

لائحة الجزاءات

أوضحت أن شهادة امتثال المباني تصدر بصلاحية 5 سنوات، ويتم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على العناصر غير المطابقة لمعايير التقييم في المبنى عند قيام المراقب البلدي أو من تفوضه الأمانة عند الزيارة الميدانية.

ودعت أصحاب المباني إلى التواصل مع البلدية للحصول على المزيد من المعلومات حول اشتراطات شهادة امتثال المباني.