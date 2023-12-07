شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ألفي مستفيد من دورات الهلال الأحمر السعودي بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2023م، عددًا من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية وبرنامج البروتوكولات العلاجية لمنسوبي الهيئة والمختصين في المجال الصحي.

وبلغ مجموع المستفيدين (2009) من الجنسين رجال ونساء شملت قطاعات حكومية وعسكرية وتعليمية بالإضافة الي العديد من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية المقدمة 49 برنامج تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية والأساليب الصحيحة المتبعة في إسعاف الحالات الحرجة، وكيفية التعامل مع كل حالة مثل حالات الإغماء، والكسور والاختناق، وارتفاع وانخفاض السكر والضغط والغصة وحالات النزيف والجروح البسيطة والعميقة،.

بينما بلغ عدد المحاضرات التوعوية المنفذة 21 محاضرة وشملت المحاضرات التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف، أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق اسعفني.

تحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف بالإضافة الي المحاضرات التوعوية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسعافات الأولية.

ويمكن لكل شرائح المجتمع التقدم والتسجيل في الدورات من خلال منصة متأهب للتدريب، وتهدف الهيئة من خلالها تقديم البرامج التدريبية الاساسية والمتقدمة والمحاضرات التوعوية للمواطنين والمقيمين والقطاعات (الحكومية والخاصة) للمساهمة في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي ليكون مجتمعًا يشارك في المحافظة على الأرواح وسفيرًا للحياة.