شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للموانئ تطرح تحديث لائحة تأجير أملاكها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للموانئ تحديث لائحة تأجير أملاكها، بهدف تنظيم الإجراءات والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح.

وحددت الهيئة صلاحيات تأجير الأملاك ومدة التأجير، عبر منصة ”استطلاع“، حيث أقرت أن مدة تأجير الأملاك ستكون بحسب مصفوفات الصلاحيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات.

وأوضحت أن تحديد القيمة الإيجارية، وتمديد فترة الإعفاء لغرض البناء والتشييد، لا تجاوز 5 سنوات، وفقًا لمساحة المشروع، وحجم ورأس مال، وكمية المناولة المتوقعة للميناء، وأن يكون المشروع رياديًا أو ذا قيمة مضافة أو يساعد على تحقيق مبادرات التحول الوطني مثل «مبادرة الأمن الغذائي - ومبادرة تحويل المملكة لمنطقة لوجستية عالمية».

شروط التأجير

وبيّنت الهيئة شروط تأجير أملاكها، إذ ألزمت المستأجر بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة والتي تحددها الهيئة.

واشترطت على المستأجر التنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط المزمع ممارسته وذلك من أجل الحصول على التراخيص والتعليمات والشروط الخاصة بهذه الأنشطة، وأن تؤول جميع المنشآت الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها.

ولفت الهيئة إلى أنه في حال تمديد العقد قبل نهايته، تستمر أحكام العقد مع استمرار المنشآت تحت تصرف المستأجر لحين انتهاء العقد، على أن يتم دراسة احتساب القيمة الإيجارية للأرض وفقاً للأسعار الواردة في اللائحة.

دراسة جدوى

أشارت إلى أنه في حال انتهاء مدة العقد مع رغبة المستأجر في استمرار العقد وموافقة الهيئة على ذلك، يتم تقديم دراسة جدوى إلى مجلس الإدارة لبقاء المنشآت تحت تصرف المستأجر عند تمديد العقد، على أن يتم دراسة احتساب القيمة الإيجارية للأرض وفقاً للأسعار الواردة في اللائحة. ​

وأوضحت أن القيمة الإيجارية للمتر، في عدد من الموانئ على سبيل المثال لا الحصر، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، 74 ريالاً للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و34 ريالاً لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و30 ريالاً خارج الميناء، و100 ريال للمستودعات والصوامع.

وذكرت أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناء رأس الخُبر، والملك فهد الصناعي بينبع 14 ريالا للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و4 ريالات لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و2 ريال خارج الميناء، و60 ريالا للمستودعات والصوامع.

أما أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل 39 ريالاً للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و18 ريالاً لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و16 ريالا خارج الميناء، و60 ريالاً للمستودعات والصوامع.