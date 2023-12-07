السعودية | كرسي التغير المناخي بجامعة الملك سعود ينظم لقاءً عن تحديات تنمية الغطاء النباتي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظم كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بجامعة الملك سعود أمس، لقاءً علمياً بعنوان “آفاق وتحديات تنمية الغطاء النباتي في ظل التغير المناخي”، بحضور عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، وعدد من المتخصصين والمهتمين بالبيئة.

واستهل اللقاء الذي أداره المشرف على الكرسي الدكتورة أسماء الحقيل دور المحميات الطبيعية في تنمية الغطاء النباتي وقدمه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي، فيما استعرض أستاذ بيئة المراعي بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز السعيد التحديات التي تواجه التشجير في البيئات المختلفة بالمملكة، وشاركه في التخصص ذاته بالجامعة سابقاً عضو مجلس الشورى الدكتور سعود الرويلي، بمحور تناول ظاهرة انتشار الإصابة بنبات العنم على الأشجار.

فيما تحدث أستاذ علوم الغابات بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم عارف عن أثر تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار على النظام البيئي، واختتم اللقاء بعرض عن محدودية موارد المياه وتقنيات تعزيزها في الخليج 365 الجافة لأستاذ الهيدرولوجيا ومصادر المياه بجامعة الملك سعود سابقًا الدكتور عبدالعزيز الطرباق.

ويأتي هذا اللقاء العلمي تفاعلاً مع الجهود والمبادرات الوطنية في مجال تنمية الغطاء النباتي، وحماية الأرض بهدف تسليط الضوء على أهم تحديات تنمية الغطاء النباتي في البيئات المختلفة في ظل التغير المناخي.