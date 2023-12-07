السعودية | “وقاء” ينظّم ورشة عمل عن أهم المستجدات العالمية لمرض السالمونيلا وإنفلونزا الطيور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” ورشة عمل عن أهم المستجدات العالمية لمرض السالمونيلا وإنفلونزا الطيور عالي الضرارة وفق نهج “الصحة الواحدة” بمشاركة مجموعة من المتخصصين الدوليين في أمراض الدواجن.

وناقشت ورشة العمل أمس بالرياض مستجدات تلك الأمراض وانتشارها عالميًا، وتأثيرها على الصحة الحيوانية والبشرية، واستعراض عوامل الخطر لانتشار إنفلونزا الطيور وعدوى السالمونيلا في مشاريع الدواجن، والممارسات الدولية الجيدة في برامج التحكم والسيطرة على تلك الأمراض في المشاريع الإنتاجية، وفقًا لنهج “الصحة الواحدة”.

يُشار إلى أنّ مركز “وقاء” يعمل على تنفيذ سياسات الوزارة المعتمدة لمكافة الأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقاية والعلاجية لضمان صحة الحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال، وبحث التحديات وإيجاد الفرص لتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة.