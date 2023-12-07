"الرياضة" تعلن جاهزية مدينة الأمير عبدالله الفيصل لـ"كأس العالم للأندية 2023"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 12:28 مساءً

أعلنت وزارة الرياضة جاهزية مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة لاحتضان منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 السعودية. وكان م. ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعداد المنشآت لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر، عن حجم التجهيزات التي أنجزت في مدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاقة كأس العالم للأندية. وأشار إلى تطوير مدخل اللاعبين في الاستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب حتى لا تسبب إعاقة لرؤية الجماهير، كما تم تحسين المظهر العام الخاص بالملعب والمسطح الأخضر وتغيير المضمار للعشب الصناعي المطابق لمواصفات الفيفا. وأكد تطوير نظام كاميرات للمراقبة وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحسين عمل الإعلاميين، وكذلك مما يفيد في قيام الجهات الأمنية بأدوارها، كما تم تبديل كراسي الاستاد إلى أفضل النوعيات.

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