"التعاون الإسلامي" ترحب بمبادرة غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي إلى إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة؛ تجنباً لوقوع كارثة إنسانية، وذلك بموجب المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.

وعدّ هذه المبادرة خطوة مهمة وضرورية لتفعيل دور ومسؤولية مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن الدولي تجاه وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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