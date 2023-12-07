مصر تعمل مع الشركاء للعودة إلى هدنة غزة في أسرع وقت

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 12:58 مساءً

أفاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، اليوم (الخميس)، بأن مصر تبذل خلال الفترة الحالية أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة إلى الهدنة في غزة بأسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولاً للوقف الشامل لإطلاق النار. وأضاف "رشوان" في بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة، أن القاهرة تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة. وجدد التأكيد على أن مصر تفتح معبر رفح البري بصفة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي. وبين أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع.

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