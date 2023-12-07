تراند اليوم : بديت أكرهها .. شاب يكشف عن تصرف غريب من زوجته بعد عامين من الزواج جعله يفكر في الانفصال عنها

صحيفة الخليج 365: روى شاب في رسالة متداولة قصته مع زوجته البخيلة لدرجة أنه بدأ يكرهها.

وقال الشاب في الرسالة المتداولة أنه متزوج منذ عامين وراتبه 6 آلاف وراتب زوجته 11 ألف مشيرا إلى أنها في البداية كانت تتعاون معه لكن الآن تغيرت وأصبح البيت ينقصه أشياء وتطلب منه أن يستلف أموالا حتى يشتري الأغراض الناقصة.

وتابع أنه زوجته أخبرته بأنها لن تعطيه أي مال على الرغم من أنه يدفع إيجار الشقة والكهرباء وكسوتها لافتا إلى أنها لا تصرف أي شيء من راتبها سوى على خروجاتها مع صديقاتها .