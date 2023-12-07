تراند اليوم : «لن يحتاج المواطن للسفر خارج المملكة».. شاهد.. وزير الصحة يزف خبرًا سارًا لمرضى السرطان

صحيفة الخليج 365: قال وزير الصحة فهد الجلاجل، إنه تم زيادة مراكز علاج الأورام، حيث تضاعفت من 9 مراكز إلى 18 مركزا في عام 2023، وبذلك تم تخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة حوارية: "اكتمل مركز العلاج المتقدم الإشعاعي في مدينة الملك فهد الطبية، ونستقبل أول مستفيد قبل نهاية السنة، والذي يقدم رعاية تخصصية دقيقة للأورام المعقدة".

وتابع: بذلك لن يحتاج المواطنون إلى السفر للخارج لتلقي العلاج، وسيقدم لهم العلاج بين أفراد عائلتهم، فقد خفضنا معاناة المواطنين بنسبة 66% لأنه تم توطين الخدمات الصحية في أماكن تواجدهم.