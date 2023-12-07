وفاة "السروري" رئيس الاختبارات بـ"تعليم جازان" سابقًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 2:15 مساءً

توفّي رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان سابقًا، عبدالحفيظ مهدي السروري. وسيصلّى على الفقيد، إن شاء الله تعالى، بعد صلاة العشاء، اليوم الخميس، في جامع الأميرة صيتة بمدينة جازان، والدفن في مقبرة القعارية. تغمّد اللهُ، عز وجل، الفقيدَ بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته.

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