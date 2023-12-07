انت الان تتابع وزارة الصحة في غزة تُعلن ارتفاعَ حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "17177" شهيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت حصيلةُ الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، "17177" شخصًا؛ وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس، مع دخول الحرب شهرَها الثالث.

وأفادت الوزارة في بيان عن "استشهاد 350 "شخصا" خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى "17177"، وأكثر من "46" ألف إصابة". وتشكّل النساءُ والأطفال الغالبيةَ من عدد القتلى.

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