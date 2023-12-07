انت الان تتابع رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالةَ غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 2:38 مساءً

أعرب رئيسُ الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء؛ للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة. وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس "تويتر سابقًا": أنّ "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة". و"سانشيز" -أحد أكثر القادة انتقادًا لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي- دعا في منشوره مجلسَ الأمن الدولي إلى "التحرّك فورًا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالةَ غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.