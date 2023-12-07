البرلمان الدنماركي يقرُّ قانونًا يحظر حرقَ المصحف

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محمد بن مسعود - الدمام - أقرّ البرلمانُ الدنماركي، اليوم "الخميس"، قانونًا يحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية، ويحظر عمليًّا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية غضبًا في دول مسلمة.

ومُرّر مشروع القانون الذي يحظر المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، بأغلبية "94" صوتًا مقابل "77" صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من "179" مقعدًا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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