تراند اليوم : شاهد.. مواطن كويتي يوثق تعرضه لعملية نصب من منتحل صفة رجل أمن

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن كويتي مقطع فيديو كشف خلاله عن طريقة احتيال جديدة يقوم فيها اللص بانتحال شخصية رجل أمن لجمع المعلومات الشخصية بغرض النصب.

وأظهر المواطن الكويتي خلال الفيديو المنتحل وهو يرتدي زي ضابط وخلفه شعار وزارة الداخلية الكويتية.

وتحدث المنتحل مع المواطن الكويتي، وقال له أنه لم يحدث بطاقة الصراف الآلي الخاصة به وطلب منه تصوير البطاقة وإرسالها له.

وعلق المواطن الكويتي قائلا: " هاذولا حرامية انتبهوا، تسوفوهم انتبهوا "، ورد المنتحل قائلا: " إيه منتحل وماني كويتي".