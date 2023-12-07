شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق خدمة "أذونات استيراد وفسح الدواء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء إطلاق خدمة "أذونات استيراد وفسح الدواء"، التي تمكّن المنشآت والأفراد من تقديم طلبات الاستيراد والفسح عبر منصة "فسح".

ويأتي ذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص. وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنصة تتميز بأتمتة إجراءات تقديم الطلبات.

تقليل الأخطاء البشرية

بالإضافة إلى تقليل الأخطاء البشرية عبر تعزيز الكفاءة، والتقليل من الوقت والجهد المستغرق في الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، وضمان الأرشفة الإلكترونية للطلبات والشهادات.

ولفتت "الهيئة" إلى أنها نظمت ورش عمل للشركات بهدف شرح آلية الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، كما سينشر دليل المستخدم الخاص بالخدمة.

نظام خدمات الفسح

ودعت "الغذاء والدواء" الراغبين في الحصول أذون الاستيراد والفسح بالدخول على الموقع الإلكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: (faseh.sfda.gov.sa).

وتأتي الخدمة بإشراف "الهيئة" وتشغيل وتطوير الشريك التقني شركة " ثقة".