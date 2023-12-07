شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للطرق: مطابقة نحو 77% من طرق المملكة للمعايير العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق والمواصلات، اليوم، عن تحقيق نسبة مطابقة تصل إلى 77% من طرق المملكة للمعايير العالمية، وذلك وفقًا لمؤشرات منظمة الـ iRAP.

وتجاوزت هذه النسبة المستهدفة لعام 2023 التي كانت مقدرة بنسبة 66%، إذ تواصل الهيئة جهودها لتعزيز مستويات السلامة على الطرق في المملكة، وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

مشروعات الطرق في السعودية

وتهدف الهيئة العامة للطرق إلى الوصول إلى 100% من الطرق المطابقة للمعايير العالمية للمنظمة بحلول عام 2030.

وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز مستويات السلامة على الطرق وتقليل نسبة الحوادث والوفيات، وصولاً لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق.