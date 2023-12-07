شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقمها في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-1 إس إيه"، واستشهاد طاقمها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023، أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران

#بيان | سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران واستشهاد طاقمها الجوي. pic.twitter.com/RzzQyOTFyp

سقوط مقاتلة في الظهران

بين العميد الركن المالكي، أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلاً المولى أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.