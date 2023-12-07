2502 متهم بالإخلال بالنظام

بلغ عدد متهمي قضايا الإخلال بالنظام 2502 شخص خلال العام الماضي بزيادة 794 متهما عن 2021 الذي سجل 1708 متهمين، فيما بلغ عدد القضايا في العام قبل الماضي أكثر من 152، ولم يتجاوز عدد القضايا في 2022 فقط 41 قضية، وذلك بحسب تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة.

العدالة الجنائية

تعتبر النيابة العامة أن إثارة الفوضى والشغب أو الإخلال بالنظام والأمن العام، والتسبب بالإضرار بالممتلكات والأموال العامة أو الخاصة بأي وسيلة جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، سعيا إلى تحقيق العدالة الجنائية.

وتقول النيابة إن التجمهر والإخلال بالنظام العام، جريمة توجب المساءلة، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

سجن وغرامة

وتعاقب النيابة العامة السعودية من يبث محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن «السخرية أو الاستهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة» حيث إن أي شخص ينتج أو يوزع مثل هذا المحتوى يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال.

المساس بالنظام

تشدد النيابة العامة أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.