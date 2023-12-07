"أريج البقمي" مُشرفًا عامًّا على المكتب التنفيذي لـ"أمين جدة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 4:00 مساءً

أصدر أمينُ محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف أريج بنت ناصر البقمي، مشرفًا عامًّا على المكتب التنفيذي للأمين. وتعدّ أريج البقمي من الكفاءات الإدارية المتميزة؛ حيث شغلت سابقًا مناصب قيادية في الأمانة؛ منها مدير عام الموارد البشرية، ثم مدير عام اللجان والشراكات. كما شغلت منصب مدير مراكز تميز الموارد البشرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأعربت "البقمي" عن شكرها وتقديرها لأمين جدة على هذه الثقة، مؤكّدة أنها ستواصل العمل في خدمة الوطن، وتحقيق أهداف الأمانة في تطوير الخدمات المقدمة لمحافظة جدة، وسكانها وزائريها.

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