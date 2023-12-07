شكرا لقرائتكم خبر عن "المرأة والطفل"..مبادرة من جامعة الملك خالد للإسهام في التنمية المجتمعية بالمجاردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الكلية التطبيقية بالمجاردة مبادرة "المرأة والطفل" بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان السياحي والشتوي بالمحافظة، الذي شهد افتتاحه مساء أمس المحافظ المكلف ثامر المرزوقي.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بالمجاردة، الدكتورة مها بنت محمد الشهري، أن المبادرة التي ستنفذ من خلال "مركز المرأة والطفل" بالمحافظة، حظيت بدعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وتأتي في سياق مستهدفات استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير.

وبينت أنها تهدف إلى تقديم خدمات ذات قيمة وأثر للمرأة والطفل بالمحافظة، سعيًا إلى تنمية وتمكين مجتمع مبني على المشاركة الفاعلة والحقيقية لفئاته المستهدفة من خلال برامج تمكين المرأة والطفل والعمل على تنفيذ الأهداف الإنمائية، كما قدمت الشهري شكرها لمحافظ المجاردة ثامر المرزوقي ورئيس بلدية المحافظة أحمد العربي، على دعمهما للمركز والمبادرة.

برامج تعليمية وتدريبية

تستهدف المبادرة تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمرأة والطفل، وتشمل التدريب المهني والمساعدة في إيجاد فرص العمل وتعليم الأمهات ورعاية الطفل وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، وتنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات توعوية حول قضايا المرأة والطفل، وتوفير خدمات استشارية للذين يحتاجون إلى دعم ومساندة، وكذلك تقديم برامج للأطفال تعزز مهاراتهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية.

ويشتمل "مركز المرأة والطفل" على صالة صحية للمرأة وبرامج لأطفال التوحد ومكتبة نسائية مقروءة ومرئية وقاعات للمحاضرات والدورات التدريبية وقاعات دراسية لإقامة دروس للتقوية وصالة ألعاب مغلقة للبلياردو والتنس ومقهى نسائي وخيمة تراثية لاستضافة كبيرات السن ومعرض دائم لمنتجات الأسر المنتجة.

