شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير، طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه، يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".