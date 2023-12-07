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وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر آل سعود

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير، طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه، يوم غد الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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