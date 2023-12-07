شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من الواقعة.. وفاة سائق السيارة في حادث الجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي اليوم الخميس، الشاب محمد العسيري، في الحادث المروع الذي وقع بين حافلة مدرسية وسيارة صغيرة في حي المطرفية بالجبيل الصناعية، التي راح ضحيتها 4 طالبات.

ووقع الحادث الأربعاء قبل الماضي وأصيب فيه الشاب العسيري، بإصابات بالغة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات الجبيل الصناعية، حيث توفي اليوم.

تحقيق في الحادث

كانت الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، وأكدت أن الحادث أدى إلى وفاة الطالبات الأربع وإصابة سائق السيارة الصغيرة إصابات بالغة.

وأعربت أسر الضحايا عن حزنها الشديد على فراق أبنائهما، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وطالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة التحقيق في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.