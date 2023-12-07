شكرا لقرائتكم خبر عن قصص نجاح ملهمة يكشفها مؤتمر التميز التشغيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعرض "مؤتمر التميز التشغيلي" في نسخته الثانية بتنظيم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال يومي 12 و13 ديسمبر 2023، بالرياض، تحت شعار (نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة)، التجارب التشغيلية المبتكرة والرائدة، لعدد من القطاعات الصناعية والخدمية، من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة من تلك التجارب، ونقل المعرفة من خلال تبني نهج التميز التشغيلي ومعاييره المستحدثة التي تعالج التحديات، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، خاصة في جوانب رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة وتبني الابتكار التكنولوجي.

ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من قصص النجاح المعززة لثقافة التميز التشغيلي وتبني مفاهيمه وفق أعلى المعايير العالمية، ومنها قصة نجاح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في بناء القدرات التشغيلية وآلية عمليات تنفيذ المشاريع التطويرية، التي تكشف عنها مدير إدارة البرامج التأهيلية والإثرائية بالمدينة نهى الحجي.

التحول الرقمي

فيما سيتناول الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خالد العمار، تفاصيل قصة التحول الرقمي في إدارة الأصول والمرافق، وكيف أسهمت قيادة التغيير، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الخدمة، في تحقيق أهداف التميز التشغيلي.

بدوره تستعرض أخصائي أول تطوير إجراءات الأعمال بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ملاك الماجد رحلة التحول الرقمي بالهيئة، التي تميزت بفوزها بالمستوى القيادي والتفوق في النضج التنظيمي الرقمي بين دول مجموعة العشرين، مبرزة دورها بصفتها منظمًا رقميًا في توفير أكثر من 200% من نطاقات تقنيات الواي فاي في المملكة، وسيكشف مستشار التميز التشغيلي في أرامكو بدر الحربي عن مسيرة الشركة التي توجتها برفع معايير الأداء عن طريق التحسين المستمر لأعمالها وأنظمتها وسياساتها، مما مكنها من تحقيق الريادة في مجال الطاقة وبلوغ مستويات متميزة في الكفاءة والموثوقية والسلامة بأقل تكلفة اقتصادية.

فيما سيقدم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس زياد الشيحة قصة نجاح "سرك" بإعادة تدوير 16 مليون طن خلال عام، لتسجل بذلك قصة نجاح في الاستثمار والاقتصاد الدائري، من خلال تبني منهجيات وعمليات التميز التشغيلي في مجالات المشاريع العملاقة.

من جانبه سيكشف المشرف العام على التطوير الفني والدراسات لوكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طالب القبلان، عن أثر تطبيق دليل إدارة المشاريع في القطاع البلدي على جودة المخرجات والكفاءة وإنجاح رحلة التميز التشغيلي، فيما سيعرض دانييل صالح أفضل الممارسات العالمية التي يجري تطبيقها في شركة كيه بي إم جي السعودية ضمن برنامج الشركة لتحقيق أهداف التميز التشغيلي، وستروي آنا دياز قصة نجاح التخطيط الناجح النابع من التزام مستمر بالتميز والابتكار، في ضمان تحقيق التميز التشغيلي في شركة Management Solutions.

من جهته سيقوم نائب الرئيس لتخطيط المصادر والتحليل تجربة التميز التشغيلي في شركة شراكات المياه المهندس عامر الرجيبة باستعراض رحلة التميز التشغيلي بالشركة، ونجاحها في مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه، متتبعاً استراتيجياتها التي جمعت بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، فيما يستعرض مدير قطاع تمكين الصناعة والمياه في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات ياسر العسافي قصة نجاح تحول برنامج دعم إدارة المشروعات والتشغيل، إلى هيئة ذات مسؤوليات متعددة تهدف للارتقاء بالجودة وتحقيق الكفاءة