شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينفذ أكثر من 2.1 مليون عملية في بوابة سلامة الإلكترونية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للدفاع المدني 2 مليون و 198 ألفًا و839 عملية عبر 12 خدمة مقدمة لـ 761,681 منشأة في بوابة سلامة الإلكترونية لخدمة المستثمرين في القطاع الخاص خلال عام 2023.

وأثمرت حوكمة إجراءات التراخيص في المديرية تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص وتوحيدها وتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد عليهم والاستفادة من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق، دون الحاجة إلى زيارة مقار الدفاع المدني.

إنجازات الدفاع المدني

في وقت سابق حققت وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني جائزة المركز الأول لأفضل مشاريع التحول لعام 2023 (المنصة الوطنية الإلكترونية للإنذار المبكر)، ضمن برنامج جوائز التميز العالمية للمشاريع، التي نظمها معهد إدارة المشاريع على هامش فعاليات الدورة الثانية من قمة مكاتب إدارة المشاريع (PMO Summit)، الذي أقيم بمعهد الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض.

وحصلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على المركز الثالث نظير مشاركتها في الحدث ذاته، بمشروع تحت عنوان "تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر"، الذي يهدف إلى تقليل عدد المراجعين لمكاتب الأحوال المدنية والاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".