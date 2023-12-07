تحطم طائرة مقاتلة سعودية في الظهران واستشهاد طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها. ووقع الحادث عند الساعة (12:50) ظهر اليوم، أثناء قيام الطائرة بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. وقدمت وزارة الدفاع السعودية التعازي والمواساة لأسر الشهداء، مؤكدة أن الحادثة سببها حادث عرضي، وأنها ستبذل قصارى جهدها لكشف ملابساته. وتعد طائرة (ف-15 إس إيه) من أحدث الطائرات المقاتلة التي تمتلكها القوات الجوية الملكية السعودية، وهي مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات العسكرية.

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