شكرا لقرائتكم خبر عن تُنذرك بالمرض الخبيث.. 5 علامات لا بنبغي تجاهلها إذا ظهرت عليك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم. وتظهر علامات المرض وأعراضه مع نمو الكتلة أو التقرحات وما يظهر قد يدل على نوع السرطان وموقعه.

والكشف عن مرض السرطان الخبيث في مراحل مبكرة، يسهم بشكل كبير في التعافي والعلاج وإطالة العمر.

لذلك لا تتجاهل هذه العلامات الخمس إن لاحظت وجودها:

1- فقدان الوزن غير المبرر ومن غير اتباع أية حمية أو رجيم معين، يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض السرطان.

2- التعب الشديد والدائم الذي لا يتحسن حتى مع الراحة. وكذلك صعوبة الاستيقاظ صباحاً تعتبر علامة مبكرة على المرض الخبيث.

3- الحمى التي تتكرر بدون سبب واضح خصوصاً خلال الليل، علامة أخرى على السرطان.

4- الألم: قد تتسبب بعض أورام الدماغ بصداع مستمر لأيام، لا تخفف من حدته العلاجات التي يصفها الأطباء. ويمكن أن يكون الألم علامة على الإصابة بالسرطان.

5- تغيرات الجلد: أي تغيرات غير طبيعية تحصل في الجلد ويكشف عليها الطبيب، يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان مثل النتوءات، واصفرار العينين أو أطراف الأصابع