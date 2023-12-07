شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يوجد في جميع انحاء العالم .. لن تصدق فوائده التي حيرت الطب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الشعير أو ما يطلق عليه التلبينه من الحبوب ذات النكهة الجميلة وهو نوع من أنواع الأعشاب التي تنمو في مناخات معتدلة في العالم، وله فوائد عظيمة وهائلة لصحة الجسم عُرفت منذ العصور القديمة، وقد ظهرت أهمية الشعير لدخوله في العديد من المنتجات والمشروبات، وفي التقرير التالي سوف نتعرف على فوائد الشعير.

قال الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هن»، إن فوائد الشعير تتعدد فاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية جعلت له أهمية لكل عضو في الجسم، ومن بينها التالي:

فوائد الشعير المغلي - الشعير المغلي له الكثير من الفوائد فهو من أكثر المشروبات والطعام تغذية وأقوى تأثيرًا على المعدة من حيث الإفادة.

- يزيل كل السموم بالجسم لأنه يحتوي على السكريات الخماسية.

- الشعير يُنظف ويغسل المعدة.

- تهدئة القولون العصبي.

- يحتوي على الكربويدرات وبروتين نباتي.

- غني بالألياف والفيتامينات وله فعل السحر للتخلص من الأملاح الزائدة.

- الحفاظ على مستويات الحموضة.

- يمنع مشاكل المسالك البولية.

- يوجد به مغناسيوم ويحتوي على فيتامين b12 المهم في نظام الغذاء اليومي.

- يعمل على تهدئة تنميل الأطراف والمفاصل.

- حمض أميني يفرز هرمون السعادة لأنه يؤثر على تحسين الحالة النفسية للشخص.

- قاطع للعطس.

- مدر للبول.

- سعراته الحرارية قليلة فيساعد على التخسيس.

- يقوي جهاز المناعة.

- يحسن جودة النوم لتهدئته للأعصاب.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- الحماية من الإصابة بتسوس الأسنان. وفي خلال لقاء سابق في برنامج السفيرة عزيزة على dmc قال الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، لن تستغني عنه بعد اليوم، حيث أن الشعير:

- يزيل كل السموم بالجسم لأنه يحتوي على السكريات الخماسية.

- يقوي الذاكرة ومن الأفضل تناول الأطفال له إذا كان لديهم بطء في النمو.

- إنتاج الحليب عند الرضاعة الطبيعية لاحتوائه على كمية عالية من الألياف التي تسهل عمل الأمعاء.

- يعالج الاكتئاب لأنه مريح للأعصاب.

- يساعد على تحسين وظائف الكُلى.

- يعمل على تحسين صحة البشرة.

طريقة إعداد الشعير المغلي - نصف كوب حبوب شعير كاملة.

- نصف كوب ماء.

وعمل المقادير حسب الحاجة فكل نصف كوب شعير يُضاف إليه نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير - تحميص الشعير على درجة حرارة متوسطة من 7 إلى 10 دقائق حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

- إضافة الشعير إلى الماء وتسخينه على درجة حرارة مرتفعة حتى يبدأ الغليان.

- بعد الغليان يُغطى لمدة خمس دقائق ثم يتم تصفيته وصبه.

طريقة عمل الشعير المغلي بالليمون - لتر ماء

- حبوب الشعير

- عصير الليمون

طريقة التحضير:

- غلي لتر من الماء مع ملعقة كبيرة من حبوب الشعير وتركه على النار لمدة 30 دقيقة أو حتى ينخفض الماء إلى النصف.

- يُضاف عصير الليمون أو العسل لجعله أكثر إفاده ويتم تقديمه.