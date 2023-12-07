شكرا لمتابعة خبر عن وصول نمر جديد لمركز إكثار بالطائف..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الخميس، وصول نمر جديد إلى مركز إكثار النمر العربي التابع للهيئة في الطائف.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة للحفاظ على النمر العربي وحمايته واستعادة التوازن البيئي في العلا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد هذا النمر الثاني الذي يصل إلى المركز، ويعزز وجوده تحسين السلالة ضمن برنامج الإكثار بما يضيفه إلى التنوع الجيني للنمور الموجودة.

وأُعير النمر لمدة عام من ديوان البلاط السلطاني في عمان ضمن إطار اتفاقية إقليمية للتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والشركاء المعنيين بالحفاظ على البيئة في مختلف دول الخليج العربي، وستقوم الهيئة بالمقابل بإعارة أنثى نمر لسلطنة عمان.

