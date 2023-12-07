شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن إغلاق جزئي لطريق المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة،الخميس، عن إغلاق طريق المدينة المنورة -الجزء الواقع ما بين شارعي فلسطين وعرفات- وذلك ابتداءً من الساعة 2 صباحاً يوم غد الجمعة وحتى الساعة ١١ صباحاً.

يأتي ذلك لتنفيذ إزالة جسر مشاة بطريق المدينة المنورة أمام سوق المساعدية، فيما دعت الأمانة قائدي المركبات استخدام الطرق البديلة.

وفيما يلي الطرق البديلة: -المتجه شمالاً إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق فلسطين.

-المتجه جنوباً يستخدم شارع عرفات.

ويمكن كذلك استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع.