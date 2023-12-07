شكرا لمتابعة خبر عن فايز المالكي ينعى وفاة الأمير مقدم طيار ⁧‫طلال بن عبدالعزيز بن بندر‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نعي الفنان فايز المالكي وفاة الأمير مقدم طيار ركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر.

وقال المالكي “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي وحبيبي وصديقي الأمير مقدم طيار ركن ‎طلال بن عبدالعزيز بن بندر، كل العزاء والمواساة لسيدي سمو الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز وأهله ومحبيه”.

كما نعى عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الأمير الراحل داعين الله أن يغفر له وأن يرحمه.