شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع ضحايا حادثة الجبيل إلى 5 وفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي اليوم الخميس أحد أطراف حادثة حي المطرفية بالجبيل الصناعية وهو قائد السيارة الصغيرة، وذلك في أحد مستشفيات الجبيل الصناعية ليكون الوفاة الخامسة في الحادثة.

وكان 4 طالبات قد لقين حتفهن إثر حادث مروري مروع، في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية.

وأفادت المصادر أن الحادث وقع عند إحدى الإشارات الضوئية عند عودة الحافلة المدرسية من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن، ووقع التصادم مع إحدى السيارات التي يقودها شاب عند الإشارة الضوئية.