شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في لحظة جنون تاريخي زعيم كوريا الشمالية يبكي ويتوسل نساء شعبه انجاب المزيد من الاطفال لسبب صادم والان مع التفاصيل الكاملة

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تم توثيق مقطع فيديو يظهر لحظة انفعال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حينما كان يشارك في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونغ يانغ.

في تلك اللحظة الرصينة، بدت عواطف الزعيم واضحة حيث بدا وكأنه كان يبدي عواطفه ويعبر عن مشاعره بصدق. يظهر المقطع كيف تستطيع اللحظات الإنسانية الصادقة تجاوز الحدود السياسية وتكشف عن جوانب إنسانية في الشخصيات السياسية.

زعيم كوريا الشمالية يبكي ويتوسل

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، النساء في بلاده إلى التصدي لانخفاض معدلات الإنجاب بهدف تعزيز “القوة الوطنية”، وفقًا للتقارير الرسمية في وسائل الإعلام الكورية الشمالية.

في كلمته الرسمية، شدد كيم على أهمية وقف انخفاض معدلات الولادة وتحسين رعاية الأطفال وتطوير التعليم، معتبرًا هذه القضايا أمورًا يجب حلاها بالتعاون مع الأمهات.