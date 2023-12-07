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عدن - ياسمين التهامي - هل جربت أن تخلط زيت الزيتون مع القرنفل قبل النوم ... يا لها من فائدة مذهلة!!

زيت الزيتون والقرنفل من المواد الطبيعية الشهيرة التي بالإمكان الحصول على الكثير من الفوائد عن طريق تناولها ، و تشمل العديد من العناصر ذات القيم الغذائية المفيدة للجسم وصحة الإنسان .

ومن الجدير بالإشارة إلى أن تناول زيت الزيتون والقرنفل مهم جدًا للكثير من الأشخاص حيث أنه يعالج العديد من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة.

كما أن يمكن استعمالهم لتغذية الشعر والبشرة حيث أنه يعيد انبات الشعر مرة أخرى ويعمل على تقليل التساقط، وفي هذا المقال نستعرض أهمية زيت الزيتون والقرنفل للشعر وصحة الإنسان.

اخلط زيت الزيتون مع القرنفل وضعه ليلة واحدة قبل النوم

زيت الزيتون له فوائد عديدة، وعندما نقوم بخلطه مع زيت القرنفل تتضاعف فوائده، فهو يمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة التي تعمل على تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض، ويتميز القرنفل بقدرته الكبيرة على إنقاص الوزن وعلاج الكحة والتخلص من البلغم المتراكم في الرئة، وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن خلط زيت الزيتون مع القرنفل سوف تحصل على نتائج مذهلة لصحة الإنسان.

كيفية استخدام زيت الزيتون والقرنفل للشعر

مزج زيت الزيتون مع القرنفل من أكثر المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها على الشعر لحل مشاكله المتنوعة، وذلك عن طريق استخدامه كحمام زيت بشكل مستمر، وتعمل هذه الوصفة على تغذية الشعر من الجذور بصورة فعالة، لأنها تساهم في تنشيط الأوعية الدموية التي تمد الشعر بالغذاء، كما أنها تساعد في تطهير الفروة من القشرة والحشرات التي تسد مسامات الشعر، ويمكن استخدام الوصفة كالتالي:

نضع بعض حبات القرنفل على كوب من زيت الزيتون. يغطى الخليط جيدًا، ويوضع في مكان مظلم لمدة 5 أيام. يوضع الخليط في إناء على النار ويقلب جيدًا حتي يسخن قليلاً. بعد ذلك يتم وضعه على فروة الرأس. يتم تدليك فروة الرأس مع ترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم غسله بالشامبو والبلسم المفضل.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل لصحة الإنسان

المكونات:

زيت الزيتون. قرنفل. ماء. عسل.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر إناء ونضع به حبات القرنفل. نسكب الماء الساخن على القرنفل ونتركه لمدة 10 دقائق. نضع الزيت والعسل على القرنفل ونقلبهم جيدًا. تناول كوب يوميًا قبل النوم.

فوائد أخري لزيت الزيتون والقرنفل

لها فوائد كثيرة جدا من أهمها أنها مرطب قوي جداً لترطيب الشعر الخشن وجعله ناعم كالحرير وتعمل علي تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في وقت قصير جدا كما تساعد على التخلص من القشرة بشكل كبير جدا فتعمل علي تقوية بصيلات الشعر بالإضافة إلى التقليل من تساقطة وتساهم في ملئ الفراغات من الامام بسهولة جدا وفي وقت قصير حيث من أهم فوائد خلط القرنفل مع زيت الزيتون هو هو مسكن طبيعي لآلام الأسنان كما يستخدم مرطب طبيعي للبشرة الجافة ويعمل على جعل البشرة مثل الاطفال خلال دقائق حيث يمكن أن نقوم باستخدامه مهدي طبيعي للجلد عن طريق أن نقوم بنقع القرنفل لمدة ساعة ثم قومي بوضع للخليط علي البشرة تعمل على ترطيب البشرة بصورة كبيرة من اول استعمال.